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Dünya

Gilani generalleri kovma planınını yalanladı İSLAMABAD (A.A)

27 Aralık 2011 10:25

-Gilani generalleri kovma planınını yalanladı İSLAMABAD (A.A) - 27.12.2011 - Pakistan başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ordu ile arasında çıkan gizli muhtıra gerginliği üzerine ülkenin askeri ve istihparat generallerini azletmeyi planladığı iddialarını yalanladı. Gilani, geçen hafta yaptığı açıklamanın aksine, generalleri demokrasiye tehdit olarak görmediğini söyledi. Pakistan başbakanı ile ordu arasındaki gerginlik, Amerikan askerlerinin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürmesinin ardından mayıs ayında Washington'a yazılan ve yapılacağı iddia edilen darbenin önlenmesi için yardım edilmesini isteyen gizli yazı nedeniyle çıkmıştı. Yerel basın, hükümete yönelik darbe tehdidini bertaraf etmek için Gilani'nin, Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Eşfak Pervez Kayani ve istihbaratın başındaki Korgeneral Shuja Paşa'yı görevden almayı deneyeceğini yazmıştı.

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