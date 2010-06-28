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Dünya

Gilad Şalit'in ailesi Kudüs'e yürüyor

Dört yıl önce Hamas tarafından kaçırılan İsrailli askerin ailesi, oğullarının serbest kalması için hükümete baskı amacıyla Kudüs’e yürüyor.

28 Haziran 2010 03:00

T24- Dört yıl önce Hamas tarafından kaçırılan İsrailli askerin ailesi, oğullarının serbest kalması için hükümete baskı amacıyla Kudüs’e yürüyor.

Onbaşı Gilad Şalit’in anne-babası, evlerinden Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Kudüs’teki konutuna kadar sürecek 12 günlük yürüyüşe dün sabah başladı. Şalit ailesine binlerce İsraillinin eşlik etmesi bekleniyor.


Gilad Şalit’in babası, oğlu eve dönünceye kadar başbakanlık konutunda kamp kuracağını açıkladı.


Hamas Gilad Şalit’i 2006 yılında Gazze sınırında kaçırmıştı. Hamas, İsrailli onbaşıya karşılık İsrail cezaevlerindeki bin Filistinlinin serbest bırakılmasını istiyor.

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