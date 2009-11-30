Gilad Şalit'e karşılık 980 Filistinli

İsrail ile Hamas arasında dolaylı tutuklu teatisine ilişkin olarak yürütülen görüşmeler kapsamında, bir anlaşmaya ulaşılması halinde İsrail'in, 2,5 yıl önce kaçırılan askeri Gilad Şalit'in geri dönmesi karşılığında muhtemelen 980 Filistinli tutukluyu serbest bırakacağı açıklandı.

Tutuklu teatisi görüşmelerine ilişkin haberlerde sansür uygulanması ve kamuoyuna İsrail tarafından bilgi verilmemesi üzerine, Almagor Terör Kurbanları Derneği ile bazı aileler tarafından Adalet Yüksek Mahkemesi'ne yapılan başvuruya cevap veren İsrail kamu savcılığı, bir anlaşmanın parçası olarak, isimleri Hamas tarafından iletilen 450 Filistinli tutuklunun prensipte serbest bırakılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kamu Savcılığı ayrıca, İsrail tarafından seçilecek 530 Filistinli tutuklunun da Filistinliler'e jest olarak bırakılacağını bildirdi, ancak "bırakılması öngörülen tutukluların isimleriyle ilgili listenin ve bu konudaki ilkelerin henüz oluşturulmadığını" da kaydetti.

Savcılığın açıklamasında, ancak anlaşmanın sonlandırılmasından sonra takasa konu olacak tutukluların isimlerinin yayımlanacağı vurgulandı.

Dernek ve aileler, yürütülen tutuklu teatisinde öngörülen kriterleri ve serbest bırakılacakların isimlerinin açıklanması talebinde bulunmuşlardı.

Askeri savcılık, tarafların yabancı arabulucuya, müzakerelerin ayrıntılarının gizli kalacağı konusunda söz verdiklerini, bunun da arabulucunun taraflar arasında etkili müzakereler yapabilmesine imkan vermek amacını taşıdığını kaydetti.

Haberlerle ilgili yayın yasağı konusuna da değinilen açıklamada, kaçırılan askerin geri dönüşüne zarar verebilecek herhangi bir bilginin medyada yayımlanmasına askeri sansürün yasak koymaya yetkili olduğu ifade edildi. Sansür kurumunun ayrıca, Şalit karşılığı ödenecek bedelin yükselmesine neden olabilecek ve devletin güvenliğine zarar verebilecek haberleri yasaklama yetkisinin bulunduğu kaydedildi.

2007 Haziran ayında kaçırılan İsrailli asker Gilat Şalit, o günden bu yana Gazze Şeridi'nde tutuluyor. İsrail ile Hamas arasında, Almanya ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin Kurban Bayramı'ndan önce Hamas tarafından sunulan listedeki bazı isimler nedeniyle kilitlendiği bildirilmişti. Ancak görüşmelerin yarından sonra yeniden işlerlik kazanması bekleniyor.

Filistinli bir kaynak, El Cezire televizyonuna Alman arabulucunun İsrail'in nihai önerisine cevabını almak için Hamas liderleriyle görüşeceğini de bildirdi. Aynı kaynak, müzakerelerin Gazze'de sonuçlandırılacağını da belirtti.

Aynı kaynağa göre, son görüşmelerde asıl engel, muhtemel bir anlaşmanın Hamas'ı kuvvetlendirerek Batı Şeria'da El Fetih'in Filistin Yönetimi'ne zarar vereceğini düşünen Amerika oldu. Filistinli kaynak, bu nedenle ABD'nin anlaşmanın ertelenmesini ve değiştirilmesini istediğini ifade etti.