Gigi Hadid'den ırkçı tweete tepki: Lanet olası moron!

ABD'li gazeteci Laura Loomer Müslümanlarla ilgili ırkçı bir tweet attı. Victoria's Secret modeli Gigi Hadid, Loomer'e yanıt verdi. Hadid, Loomer'e verdiği yanıtta "Laura, seninle muhatap olmaktan nefret ediyorum, ama sana söylemeliyim, sen lanet olası bir moronsun" yazdı.

ABD’de ırkçı paylaşımlarıyla gündeme gelen Laura Loomer, yine Müslümanları hedef aldı.

Loomer paylaşımında "Müslümanlar IŞİD'in saldırı düzenlediği New York sokalarında çarşaflarla dolaşarak bunu herkesin gözüne sokuyor. Saldırı düzenlenen bölgede çarşafla dolaşmama terbiyesine sahip olduklarını düşünürsünüz…Ama değiller. Bahse girerim bunu yapmaya bayılıyorlar” yazdı.

Loomer’in ırkçı tweetine süper model Gigi Hadid’ten yanıt geldi.

Hadid Loomer’e "Laura, seninle muhatap olmaktan nefret ediyorum, ama sana söylemeliyim, sen lanet olası bir moronsun" yazdı.

Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızları.