T24 LogoT24 Logo
Spor

Giggs veda hazırlığında

Manchester United'ın 35'lik kralı Ryan Giggs futbola veda etmeye hazırlanıyor.

06 Ocak 2009 02:00

Manchester United'ın 35'lik kralı Ryan Giggs futbola veda etmeye hazırlanıyor.

Gigs veda hazırlığında - FOTOGALERİ

The Sun gazetesine konuşan tecrübeli Galli oyuncu gerekli olması durumunda Mayıs ayında futbola veda kararı alabileceğini söyledi. Bu haber gerek Manchester United gerekse dünya üzerinde Giggs hayranı olan futbolseverleri şok etti.

Giggs konu ile ilgili, "Bir şeylerin kararını vermem gerekiyor. Bu sezon sonu, ya da gelecek sezon olabilir. Kendimi halen daha iyi hissediyorum, Çarşamba - Pazar oynayabilirim. Mayıs ayında sözleşmem bitiyor ve kulübüm bu konu ile ilgili bana herhangi bir şey söylemedi" derken 18 yıllık Manchester United kariyerinde geçtiğimiz sezon kaldırdıkları Devler Ligi Kupası'nın kendisini en mutlu eden şey olduğunu, 1999'daki Şampiyonlar Ligi zaferinden daha anlamlı olduğunu ifade etti.

Manchester United'a 1990 yılınd adım atan ve bugüne kadar kırmızı formayı 548 kez sırtına geçirerek 111 gol kaydeden efsane oyuncu da diğer futbol yıldızları gibi artık tribünde mi olacak?İşte bu sorunun cevabı Manchester United cephesinin Giggs'e sunacağı veya sunmayacağı bir teklif ile belli olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24