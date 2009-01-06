Giggs veda hazırlığında

The Sun gazetesine konuşan tecrübeli Galli oyuncu gerekli olması durumunda Mayıs ayında futbola veda kararı alabileceğini söyledi. Bu haber gerek Manchester United gerekse dünya üzerinde Giggs hayranı olan futbolseverleri şok etti.Giggs konu ile ilgili, "Bir şeylerin kararını vermem gerekiyor. Bu sezon sonu, ya da gelecek sezon olabilir. Kendimi halen daha iyi hissediyorum, Çarşamba - Pazar oynayabilirim. Mayıs ayında sözleşmem bitiyor ve kulübüm bu konu ile ilgili bana herhangi bir şey söylemedi" derken 18 yıllık Manchester United kariyerinde geçtiğimiz sezon kaldırdıkları Devler Ligi Kupası'nın kendisini en mutlu eden şey olduğunu, 1999'daki Şampiyonlar Ligi zaferinden daha anlamlı olduğunu ifade etti.Manchester United'a 1990 yılınd adım atan ve bugüne kadar kırmızı formayı 548 kez sırtına geçirerek 111 gol kaydeden efsane oyuncu da diğer futbol yıldızları gibi artık tribünde mi olacak?İşte bu sorunun cevabı Manchester United cephesinin Giggs'e sunacağı veya sunmayacağı bir teklif ile belli olacak.