“Giggs kanat oyuncusu olmak için çok yaşlı”



Sir Alex Ferguson, tecrübeli oyuncusu Ryan Giggs’in yaşlandığını kabul ediyor ve onun eskisi gibi rakip oyuncuları kanatlarda zor durumlara düşürmesini beklemiyor.





34 yaşındaki Gallerli futbolcu Giggs, Manchester United’da 18. sezonunu oynuyor. Kontratının bitmesine daha bir yıl olan oyuncu, başka kulüplerden teklif almaya hala devam ediyor.



Ferguson, oyuncusuyla ilgili Sky Sports News’e yaptığı açıklamada, “O artık 34 yaşında. Çizgide bir ileri bir geri gitmesi için artık çok yaşlı. Kanatta yıllardır çok başarılı oynadığı için ona saygı duyuyorum” dedi.



Sir Alex, sözlerine “Onun adaptasyon kabiliyetine Premier Lig’de kimse sahip değil. Ben şimdi onu orta sahanının ortasında kullanıyorum. Gayette başarılı oynuyor. O inanılmaz bir insan. Kasımda 35 yaşına girecek ama daha bir yıl daha oynamaya hazır. Yaşı ona sorun yaratmıyor” diyerek devam etti.



Ferguson, sözlerini “İşin sırrı onu doğru şekilde kullanmak. Hala bizim için maçı çevirebilecek yeteneklere sahip. Deneyimleri bize çok faydalı oluyor. Onu fazla yıpratmadan kullanmaya devam edeceğim” diyerek noktaladı.



