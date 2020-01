-Giffords resmen istifa etti WASHINGTON (A.A) - 25.01.2012 - ABD'de geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan 41 yaşındaki Kongre üyesi Gabrielle Giffords, bugün Temsilciler Meclisi'ndeki çalışma arkadaşlarının alkışları ve gözyaşları arasında resmen istifa etti. Saldırıda ağır yaralanmasına rağmen, mucizevi bir şekilde hayata geri dönmeyi başaran Demokrat Parti Arizona milletvekili Giffords'in bugün Meclis'te katıldığı son oturum, duygu yüklü görüntülere sahne oldu. Oturumda Giffords'ın ''iyileşeceğim ve geri döneceğim'' diye yazdığı istifa mektubu, gözyaşları içinde, yakın arkadaşı olan Kongre üyesi Debbie Wasserman Schultz tarafından okundu. Daha sonra Giffords, yanındaki bir kişiden yardım alarak, her iki partiye mensup salondaki tüm milletvekillerinin ayakta alkışları altında Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'a istifa mektubunu sundu. Bu hayli duygusal an sırasında, hem milletvekilleri hem de Boehner'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Oturumda her milletvekili Giffords'ı onurlandırmak için söz alırken, Giffords da onlara ''Sizi özleyeceğim'' diye karşılık verdi. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Giffords için ''aramızdaki en parlak yıldız'' ifadesini kullandı. Oturum sırasında ayrıca Giffords, hazırlayıcıları arasında kendisinin de bulunduğu, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konulu bir tasarı için, Meclis'teki son oyunu kullandı. Tasarı, salondaki tüm milletvekillerinin desteğiyle geçti. Oturumu, Giffords'ın eski astronot eşi Mark Kelly ve annesi Gloria da izledi. Giffords, 8 Ocak 2011 tarihinde Arizona eyaletinin Tucson kentindeki bir süpermarketin önünde seçmenleriyle buluşması sırasında, bir silahlı saldırgan tarafından başından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Saldırganın açtığı ateşte, bir federal yargıç ve Giffords'un bir yardımcısının da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, Giffords dahil 13 kişi yaralanmıştı.