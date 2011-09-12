T24 - Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, Abdullah Öcalan’ın avutkatlarıyla görüşememesini bahane ederek gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, öğretmenevi binasına molotof kokteyllleri ve taşlarla saldırdı. Saldırı sırasında binada bulunan 50 kadar öğretmen, büyük panik yaşadı. Göstericilerden bazıları ellerindeki molotofları Öğretmenevi’ne doğru fırlatırken, "Gelmeyin buralara. Terk edin gidin. Burada sizi istemiyoruz. Sizi yakarız" diye bağırdı.



Göstericiler polis tarafından güçlükle dağıtıldı.



Dün gece, Adile Naşin Caddesi toplanan yüzleri maskeli yaklaşık 100 kişi, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinin engellediğini ileri sürerek protesto gösterisi yaptı. Lastik yakıp, terör örgütü PKK ve Öcalan lehine sloganlar atan göstericiler, bir süre sonra, daha önce de saldırılara hedef olan Öğretmenevi’ni hedef aldı. Olası saldırılara karşı çelik bariyerlerin konulduğu Öğretmenevi’ne gösterciler molotof kokteylleri ve taşlar attı. Atılan molotoflar binanın ikinci ve üçüncü katında duvara ve pencerelerdeki çelik bariyerlere isabet edip yere düştü.

'Gidin buradan, sizi yakarız'



Saldırı sırasında binada bulunan 50 kadar öğretmen, büyük korku ve panik yaşadı. Binanın alev almasından korkan öğretmenler, "Polis yok mu? Dağıtın şunları" diye bağırdı. Göstericilerden bazıları da ellerindeki molotofları Öğretmenevi’ne doğru fırlatırken, "Gelmeyin buralara. Terk edin gidin. Burada sizi istemiyoruz. Sizi yakarız" diye bağırdı.



Polis, göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Polise de taşlı ve molotoflu saldırıda bulunan göstericiler, güçlükle dağıltıldı.

Öğretmenler şokta



Yeni yapılan atamalarla 400 öğretmenin atamasının yapıldığı ilçede kiralık ev sıkıntısı nedeniyle Öğretmenevi’nde kalan öğretmenler, saldırı sırasında hayatlarının en büyük korkusunu yaşadıklarını dile getirdi.



Daha önce da Öğretmenevi’nin bu tür saldırılara maruz kaldığını dile getiren öğretmenler, dün gece de kaldıkları binanın yakılmak istediğini anlattı, "Eğer pencerelerdeki parmaklılar ve çelik bariyerler olmasıydı, içireye düşen molotoflar yangın çıkarırdı" dedi. Öğretmenler, 4 yıl önce yapımına başlanan yeni öğretmenevinin bitirilmediğini belirterek, "Bu tür saldırılara maruz kalmamak için yeni öğretmenevinin hemen bitirilmesini ve bizlerin oraya nakledilmesini istiyoruz" dedi.