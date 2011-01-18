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Dünya

'Giderken 1,5 ton altın da götürdüler'

Tunus'un devrik lideri Bin Ali'nin eşi Leyla Tarabeles'in 1,5 ton altını yurt dışına kaçırdığı iddia edildi.

18 Ocak 2011 02:00

T24 - Tunus'ta yaşanan ayaklanmadan sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin eşi Leyla Tarabeles'in 1,5 ton altını yurt dışına kaçırdığı iddia edildi.



Yurt dışına kaçmak zorunda kalan devrik Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin eşi Leyla Tarabeles'in 1,5 ton altını ülke dışına kaçırdığı ileri sürüldü.

El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, Tunus Merkez Bankası Müdürü'nün, Tarabeles'in Tunus Merkez Bankası'ndan çok miktarda külçe altın istemesi üzerine önce buna itiraz ettiği, ancak daha sonra Bin Ali'den gelen telefon üzerine buna izin verdiği belirtildi.

Bin Ali'nin bankayı arayarak, "eşinin isteği konusunda kendisine yardımcı olunmasını" istemesinin ardından, Tarabeles'in, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki külçe altını bankadan alarak Birleşik Arap Emirlikler'nin Dubai kentine uçtuğu iddia edildi. İddialar Tunuslu bir yetkili tarafından Le Monde gazetesinde dile getirildi.

74 yaşındaki Zeynel Abidin Bin Ali, ülkede bağımsızlığın mimarı olarak görülen Habib Burgiba'yı 23 yıl önce kansız darbeyle devirerek iktidara gelmişti.

10,5 milyon nüfuslu ülkeyi yoksul köylerden kasabalardan başlayıp adım adım saran sosyal çalkantı ardından Bin Ali; muhalefetin taleplerinin çoğunu kabul etmişti.

Ancak halkın öfkesinin yatışmaması üzerine Bin Ali 23 yıllık iktidarı ardından geçen Cuma Suudi Arabistan'a kaçmış, yerine meclis başkanı Fuad Mebaza getirilmişti.


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