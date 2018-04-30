"Gıdadaki hormon, üremeyi etkiliyor"

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, son yıllarda hem kadın hem de erkeklerde infertilite (kısırlık) oranlarının arttığını, bunun en önemli nedeninin besinlerdeki pestisitler, çevresel faktörler, toksik ve teratojen maddeler (kalıtımsal değişikliğe yol açan kimyasallar) olduğunu söyledi. Prof. Ünlü, ayrıca tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon kullanıldığını ve kontrolsüz şekilde hormon satışının yasaklanması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Türkiye’nin ve dünyanın önemli jinekologlarının bir araya geldiği ve TAJEV tarafından düzenlenen 12. Türk- Alman Jinekoloji Kongresi, Kıbrıs’ta gerçekleşti.

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Kongrenin en önemli konusunun çocuk sahibi olamama olduğunu belirten Prof. Ünlü, Türkiye’de çocuksuz çift sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Türkiye’de infertilite oranının yüzde 15 olduğunu anımsatan Örnek, yaklaşık 950 bin kadar çiftin çocuk sahibi olamadığını belirterek, "1 yıl düzenli ilişkiye karşın, hamile kalınamıyorsa doktora gidilmeli” dedi.

Ünlü, özetle şunları söyledi:

“Kısırlığın artmasının pek çok nedeni var. Toksik ve teratojen maddeler var. Bu maddeler, gübre adı altında tarımda kullanılıyor ama aslında zehir gibi. Bunlar kadının yumurtalarını, erkeklerin spermlerini etkiliyor. Hayvancılık ve tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon kullanılıyor. Hormon satışının yasaklanması gerekiyor. 1960’ta yazılan bir kitapta erkeklerin sperm sayısı 250 milyondu, günümüzde erkekte normal sperm sayısı 16 milyona kadar düştü.”