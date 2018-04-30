T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Gıdadaki hormon, üremeyi etkiliyor"

"Kısırlığın artmasında toksik ve teratojen gibi maddeler etkili; bu maddeler tarımda kullanılıyor"

30 Nisan 2018 17:36

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, son yıllarda hem kadın hem de erkeklerde infertilite (kısırlık) oranlarının arttığını, bunun en önemli nedeninin besinlerdeki pestisitler, çevresel faktörler, toksik ve teratojen maddeler (kalıtımsal değişikliğe yol açan kimyasallar) olduğunu söyledi. Prof. Ünlü, ayrıca tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon kullanıldığını ve kontrolsüz şekilde hormon satışının yasaklanması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Türkiye’nin ve dünyanın önemli jinekologlarının bir araya geldiği ve TAJEV tarafından düzenlenen 12. Türk- Alman Jinekoloji Kongresi, Kıbrıs’ta gerçekleşti.

Sıfıra indirilmeli

Kongrenin en önemli konusunun çocuk sahibi olamama olduğunu belirten Prof. Ünlü, Türkiye’de çocuksuz çift sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Türkiye’de infertilite oranının yüzde 15 olduğunu anımsatan Örnek, yaklaşık 950 bin kadar çiftin çocuk sahibi olamadığını belirterek, "1 yıl düzenli ilişkiye karşın, hamile kalınamıyorsa doktora gidilmeli” dedi.

Ünlü, özetle şunları söyledi:

“Kısırlığın artmasının pek çok nedeni var. Toksik ve teratojen maddeler var. Bu maddeler, gübre adı altında tarımda kullanılıyor ama aslında zehir gibi. Bunlar kadının yumurtalarını, erkeklerin spermlerini etkiliyor. Hayvancılık ve tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon kullanılıyor. Hormon satışının yasaklanması gerekiyor. 1960’ta yazılan bir kitapta erkeklerin sperm sayısı 250 milyondu, günümüzde erkekte normal sperm sayısı 16 milyona kadar düştü.”

ETİKETLER

tarımilişkimüremekısırlıkGıdahormontoksikteratojen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24