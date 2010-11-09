-GIDADA "HİJYEN ŞARTLARINA UYUM" ŞARTI ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Gıda sektöründe faaliyet gösterebilmek için ''hijyen şartlarına uyum'' öncelikli şart haline getiriliyor. Gıda üreticileri, hem işyerleri hem de bu işletmelerde ürettikleri gıdalar için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından onay veya kayıt alacak. Onay kapsamında bulunan işletmelerin AB'nin istediği hijyen şartlarını, kayıt kapsamında bulunan işletmelerin ise genel hijyen şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere yönetmelik taslağı hazırladı. Taslak ile mevcut mevzuattaki gıda işletmeleri için ''çalışma izni'' ve ''gıda sicili'' uygulaması kaldırılırken, gıda sektörü üretim ve satışında ''hijyen kurallarına'' öncelikli şart haline getiriliyor. Taslak ile perakende satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ilk defa kayıt kapsamına alınıyor. Bunun, 20 bin civarında gıda üretim yeri yanında, 350 bin civarında gıda satış ve toplu tüketim yerinin bakanlığın denetimi altına girmesi anlamına geldiği belirtiliyor. Yönetmelik taslağıyla işletmeler, ''Onaya Tabi Gıda İşletmeleri'' olarak 13 gruba ayrıldı. AB gıda mevzuatının büyük bir bölümü hayvansal ürünlerden kaynaklanan riskler üzerine yoğunlaştığı için, AB mevzuatına uygun olarak, insan sağlığı açısından daha fazla risk taşıyan gıda sektörlerine ''onay'' zorunluluğu getirildi. Taslağa göre, 13 grupta toplanan onaya tabi gıda işletmeleri, kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yer alan şartları yerine getirerek onay almak zorunda. Onaya tabi gıda işletmeleri onay almadan faaliyette bulunamayacak. -2-5 YIL UYUM SÜRESİ VERİLİYOR- Taslakta, yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren ve yeni yönetmelik uyarınca onay alması gereken gıda işletmelerine, 5 yıl uyum süresi veriliyor. Bu işletmeler tarafından üretilen gıdalar, geçiş süresi içerisinde piyasaya arz edilebilecek. Halen faaliyet gösteren ve yeni yönetmelik uyarınca kayıt altına alınması gereken gıda işletmelerinin de 2 yıl içinde yeni yönetmeliğe uyum sağlaması öngörülüyor. Bu işletmeler tarafından üretilen gıdalar, geçiş süresi içinde piyasaya sunulacak. Taslağa göre, halen faaliyette bulunan ve onay kapsamında olan gıda işletmeleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra onay kapsamındaki herhangi bir gıdayı üretmek için bakanlığa başvurması durumunda, 5 yıllık geçiş süresi dikkate alınarak üretilecek gıda için bakanlıkça şartlı gıda onay belgesi düzenlenecek ve gıda onay numarası verilecek. -HACCP NEDİR?- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşım. ''Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir güvence sağlamadığı'' anlayışından hareketle, tüm işlem aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metod geliştirildi. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı, bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistem. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabiliyor. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalı. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsıyor. İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP'in daha sonra 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commision) tarafından prensipleri yayınlanmış. HACCP sistemi, kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine, gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlıyor. HACCP'in, ''Tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması'' olmak üzere 7 ilkesi bulunuyor.