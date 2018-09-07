Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 işçi, hastaneye kaldırıldı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki fabrikada çalışan işçilerden 9\'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

​Salihli\'deki dondurulmuş gıda üretimi yapan fabrikada, gece vardiyasında çalışan işçiler, dün akşam yemeğinde tavuklu şehriye çorbası, yeşil mercimek ve makarnadan oluşan menüden yedi. İşçilerden bazıları, bir süre sonra karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle iş yeri hekimine başvurdu. Fabrikaya çağrılan sağlık ekipleri, rahatsızlanan 9 işçiyi ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. İşçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Yemeklerden incelemek amacıyla numune alındığı öğrenildi. Alınan numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü\'ne gönderilirken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.