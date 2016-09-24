Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 asker hastanede

Hatay'da 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 28 asker gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Hatay Valisi Erdal Ata, 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yedikleri yemek ya da içtikleri sudan rahatsızlanan 28 askerin hastaneye sevk edildiğini, askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Ata, 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında alay komutanlığında bazı askerlerin rahatsızlandığını ve bunlardan 28'inin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili sağlık ve tarım müdürlüklerinin araştırmasını sürdürdüğünü ifade eden Ata, "Yedikleri yemek ya da sudan rahatsızlanan 28 asker hastaneye sevk edildi, hayati tehlikeleri yok. Şu an rahatsızlıklarının nedeni belli değil. Ekipler, gerekli numuneleri aldı, araştırma sürüyor. Analiz sonuçları bir günde ancak çıkar" dedi.