Gıda yardım kuyruğunda 18 ölüm

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|Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde bir derneğin gıda
yardımı kuyruğunda çıkan izdihamda 18 kişi öldü.
Polis, ramazan ayı dolayısıyla bir derneğin yoksullara un ve
diğer gıda malzemelerinden oluşan yardımını almak için sırada bekleyenler
arasında çıkan izdihamda 18 kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, yerel televizyonlarda çıkan
haberlerde, panikle hastaneye gelen vatandaşların görüntülerine yer
verildi.
Gıda yardımını yapan kişinin, polise önceden haber vermediği
için gözaltına alındığı
belirtildi.