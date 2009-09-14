Gıda yardım kuyruğunda 18 ölüm

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde bir derneğin gıda yardımı kuyruğunda çıkan izdihamda 18 kişi öldü.



Polis, ramazan ayı dolayısıyla bir derneğin yoksullara un ve diğer gıda malzemelerinden oluşan yardımını almak için sırada bekleyenler arasında çıkan izdihamda 18 kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, yerel televizyonlarda çıkan haberlerde, panikle hastaneye gelen vatandaşların görüntülerine yer verildi.



Gıda yardımını yapan kişinin, polise önceden haber vermediği için gözaltına alındığı belirtildi.

