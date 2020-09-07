'Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV yüzde 1'e düşürülsün'

TESK Genel Başkan Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını boyunca gıda ve temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini teklif etti.

Dünya'da yer alan habere göre, Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "Pandemi devam ettiği sürece, gıda ürünlerindeki yüzde 8 ve temizlik malzemelerindeki yüzde 18 KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi hem halkımızı rahatlatacak hem de enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak" dedi.

Gıda ve temizlik ürünlerinin bu dönemde vatandaşların en çok harcama yaptığı kalemler olduğuna dikkati çeken Palandöken, söz konusu ürünlerde KDV'nin düşürülmesiyle özellikle dar gelirli vatandaşların salgın döneminde rahat bir nefes alacaklarını belirterek, "KDV'nin düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, aksine vergi gelirlerini artırır" diye konuştu.