Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan 95 ürün için sahte uyarısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, ocak ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 45 bin denetim sonucu 79 parti üründe taklit-tağşiş yapıldığı, 16 parti üründe ise ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları kamuoyu ile paylaştı. Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı.

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Açıklamaya göre, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nin kurulması, riske dayalı denetim sistemine geçilmesi gibi çalışmalar sonucunda 2015 yılı ocak ayı sonu itibarıyla yaklaşık 45 bin denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu 79 parti üründe taklit-tağşiş yapıldığı, 16 parti üründe ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edildi.

Taklit ve tağşiş edilmiş ürünleri üreten firmalar hakkında 13 bin 304 lira idari para cezası uygulanarak, bu ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi.

İçeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen ürünlerin de piyasadan toplatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tulum peyniri, kaymak, tereyağ, yoğurt, kuşbaşılı pide harcı, köfte, sucuk, bal, çikolata, enerji içeceği ve zeytinyağının aralarında bulunduğu ürünlerin üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini açıkladı.