-Gıda ürünlerine sıkı denetim ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri, bu yılın ocak-temmuz döneminde üretim, satış ve toplu tüketimin yapıldığı 208 bin 857 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu işletmelerin 4 bin 866'sına idari para cezası verilirken, 183'ü hakkında ise halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bu dönemdeki gıda denetimlerinin 43 bin 879'u üretim, 100 bin 523'ü satış, 64 bin 455'i de toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Denetlenen gıda üreticilerinin 3 bin 192'sine idari para cezası, 88'ine faaliyetten men cezası verilirken, 111'i hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Denetimden geçirilen satış yerlerinden bin 259'una idari para cezası, 5'ine faaliyetten men cezası uygulandı, 54'üyle ilgili adli mercilere suç duyurusu yapıldı. Denetlenen toplu tüketim yerlerinden 415'ine idari para cezası kesildi, 12'si faaliyetten men edilirken, 18'i hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Geçen yıl, 376 bin 756 iş yerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 11 bin 435 iş yerine idari para cezası verilmiş, bin 261 işletmeyle ilgili de Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştu.