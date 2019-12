-GIDA TERÖRÜ UYARISI ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Türkiye'de ciddi bir ''gıda terörü'' olduğunu belirterek, ramazan öncesi gıda alış-verişi yapacak vatandaşları açıkta satılan süt ve süt ürünlerini almamaları, ürünlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mührüne ve son kullanma tarihine bakmaları konusunda uyardı. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, İçkale Otel'de düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hububat hasadının yaklaşık yüzde 78'inin tamamlandığına işaret eden Yetkin, bu yıl 21 milyon tonluk bir buğday rekoltesi olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Bu rakamın iyi bir rekolte olduğunu ifade eden Yetkin, ''Buğdayın tonu 510 lira ile 770 lira arasında değişiyor. Bu, iyi bir fiyat. Üreticiler de büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını ve genel olarak memnun olduklarını belirttiler'' dedi. Yetkin, Türkiye'de yeterli ve kaliteli miktarda buğday olduğunu da söyledi. İbrahim Yetkin, ithalat olabilecek bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) aldıkları bilgiye göre Ofisin buğday stokunun 2 milyon ton olduğunu ve 1 milyon ton daha piyasadan alacağını ifade eden Yetkin, ''TMO'de piyasada. Diliyoruz dünyada buğday fiyatları çok artmasın ve piyasa bir manipülasyon olmasın'' diye konuştu. -EKONOMİK KRİZ VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI- Yetkin, Avrupa'da olabilecek yeni bir ekonomik krizden Türk tarım sektörünün ciddi düzeyde etkilenebileceğine dikkati çekerek, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ciddi miktarda yaş meyve-sebze, çiçek, fındık başta olmak üzere tarım ürünleri ihracatı olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı konusunda acil bir şekilde yeni pazar arayışlarına girmesi gerektiğini kaydeden İbrahim Yetkin, ''Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerine girmemiz gerekiyor. Yoksa tarım ürünleri ihracatımızda ciddi sıkıntı başlayabilir.'' dedi. Yetkin, Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin cari açık olduğuna ve 2010 yılında 12,9 milyar dolarlık tarım ürünleri ithalatı yapıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: ''İşte alın size cari açık. 126 ülkeden tarım ürünleri ithal etmişiz. Bu miktarı bir düşünmemiz lazım. Ta Şili'den ithal elma gelmiş. Komedi oyunu gibi, Türkiye'nin kendi elması yok mu? Böyle bir anlayış olamaz. Ciddi bir ekonomik kriz var. Elinde gıda ürünü bulunduran ülkeler kriz ortamında daha güçlü olacak. Özellikle stratejik ürünlerde tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Yağlı tohum ve yem bitkileri ithal ediyoruz ve bunlara dünyanın parasını veriyoruz. Halbuki Türkiye'de bu ürünler rahatlıkla üretilebilir. Bu konularda acil önlem alınması gerekiyor.'' -GIDA TERÖRÜNE DİKKAT- Yetkin, ramazan ayı öncesinde Ankara'da 40 noktada et fiyatları konusunda araştırma yaptıklarını, buna göre kıymanın kilogram fiyatının 16,5 lira ile 27 arasında değiştiğini, et ürünleri fiyatlarının ise son bir ayda yüzde 13-23 arasında artış olduğunu söyledi. Arz-talep dengesizliği nedeniyle Türkiye'de Nisan 2010 tarihinde et ithalatının başladığını, gümrük vergilerinin düşürüldüğünü, buna rağmen arz-talebin hala dengelenmediğini vurgulayan Yetkin, ''Türkiye'de et fiyatları ithalatla baskılandığı için fiyat artışları bir yerde tutulmaya çalışıyor. Fakat süreç doğru yönetilememiş ve et üretimi hala artırılamamıştır'' diye konuştu. Ramazan öncesi gıda alışverişi yapacaklara da uyarılarda bulunan Yetkin, Türkiye'de ciddi bir ''gıda terörü'' olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gıda konusunda 550 bin işletmeyi 4 bin 600 elemanla denetlemeye çalıştığını belirten Yetkin, ''Çaya manda kanı karıştırıyorsa, kıymaya kuyruk yağı boyanıp konuluyorsa, fındıkta, biberde afla toksin oranları yüksekse, kırmızı bibere kiremit tozu karıştırıyorsa Türkiye'de insanların sağlıklı gıda ürünü alma şansları var mı? Bugün yaşlı eşeklerin ve yarış atlarının kesilip diğer etlerle karıştırılıp sucuk yapıldığını cümle alem biliyor'' dedi. Yetkin, vatandaşların açıkta satılan süt ve süt ürünleri alınmaması, ürünlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mührüne ve son kullanma tarihe bakılması konusunda tüketicileri uyardı.