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Ekonomi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 2 bin 700 kişi istihdam edilecek

Faruk Çelik, personel alımına ilişkin açıklama yaptı

24 Mayıs 2017 22:22

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımına ilişkin, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) 500, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiği bildirdi. Bu kapsamda 2 bini Bakanlığın bünyesine, 500’ü Tarım Kredi'ye ve 200’ü de TKDK'ya olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Çelik, bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağını kaydetti.

Çelik, ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, veteriner hekim gibi alanlardan istihdam edilecek 2 bin kişinin alımına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını vurgulayarak, Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Tarım Kredi’nin 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerde 286 kooperatif görevlisi, 204 ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10 müfettiş yardımcısı alınacağına dikkati çeken Çelik, "TKDK'ya alacağımız 200 kişi, denetim, hukuk, yerinde kontrol, proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak. TKDK’nın personel alımına ilişkin detaylar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak." bilgisini aktardı.

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