Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda takviyeleri için uyardı

İşte Bakanlık açıklamasına göre gıda takviyesinde taklit ve tağşiş yapan o firmalar ve ürünleri:

*Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi: Panax Ginsengli Bitkisel Karışım Kapsül (İlaç Etkin Maddesi)

*Nurs Lokman Hekim Gıda Tarım Bitki Botanik Med.San.Tic. Ltd.Şti.: Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)

*MS İlaç Pazarlama ve Dış Tic.Şti.: Maurers Krautergarten Gıda Takviyesi (İlaç Etkin Maddesi )

*ELİT NATURAL Gıda Kozmetik San.Tic.Ltd. Şti.: Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)

*Veysi Topuz Gıda Mad. İth.İhr.San. ve Tic./: Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)

*Altanea Gıda A.Ş.: Ginseng ve Guaranalı Limon Aromalı Gazlı İçecek (İlaç Etkin Maddesi)

*Can Meşrubat Gıda Tur. Teks.San. ve Tic. Ltd.Şti. : Enerji İçeceği (İlaç Etkin Maddesi)

*Can Meşrubat Gıda Tur. Teks.San. ve Tic. Ltd.Şti.: Enerji İçeceği (İlaç Etkin Maddesi )