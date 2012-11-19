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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda takviyeleri için uyardı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan firmalara ilişkin yeni bir liste yayımladı. Bakanlığın son açıkladığı listede gıda takviyesi üreten 8 firma bulunuyor

19 Kasım 2012 15:02

 

İşte Bakanlık açıklamasına göre gıda takviyesinde taklit ve tağşiş yapan o firmalar ve ürünleri:
 
*Nurs Lokman Hekim Bitkisel  Ürünler Merkezi:  Panax Ginsengli Bitkisel  Karışım Kapsül (İlaç Etkin Maddesi)
 
*Nurs Lokman  Hekim Gıda Tarım Bitki Botanik  Med.San.Tic.  Ltd.Şti.: Epimedyumlu Bitkisel  Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)
 
*MS İlaç Pazarlama  ve Dış Tic.Şti.:   Maurers Krautergarten  Gıda Takviyesi  (İlaç Etkin Maddesi )
 
*ELİT NATURAL  Gıda Kozmetik  San.Tic.Ltd. Şti.: Epimedyumlu Bitkisel  Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)
 
*Veysi Topuz Gıda  Mad. İth.İhr.San.  ve Tic./: Epimedyumlu Bitkisel  Karışım Macun  (İlaç Etkin Maddesi) 
 
*Altanea Gıda A.Ş.: Ginseng ve Guaranalı  Limon Aromalı Gazlı  İçecek (İlaç Etkin Maddesi)
 
*Can Meşrubat Gıda  Tur. Teks.San. ve  Tic. Ltd.Şti. : Enerji İçeceği           (İlaç Etkin Maddesi)         
 
*Can Meşrubat Gıda  Tur. Teks.San. ve  Tic. Ltd.Şti.:  Enerji İçeceği          (İlaç Etkin Maddesi )

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