Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: Etteki fiyat indirimi üreticiyle ilgili değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarının düşmesine ilişkin "Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli kardeşim bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici" dedi.

Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey İşletmesi bünyesinde kurulan Embriyo Üretim ve Transfer Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TİGEM'in Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tohum ve damızlık üretim konularında hizmet verdiğini söyledi.

TİGEM'in yol göstericiliğinin Türk çiftçisine çok şey kazandıracağını vurgulayan Çelik, "Tohumda şu an hububatta yüzde 80'leri bulan bir karşılama oranımız olmasına rağmen sebzede yüzde 40-50'ler arasında olan karşılama oranını yükseltme adına TİGEM'e verilen bu görev, şu anda aktif olarak icra edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.

Türk tarımının, çiftçisinin her alandaki tohum ihtiyacını kendi potansiyeliyle temin etme derdinde olduklarını ifade eden Çelik, bu konudaki ithalata son vermek istediklerini, tohum olmadan toprağın bir anlamının olmadığını dile getirdi.

"Türkiye normal bir süreçten geçmiyor"

Bu alanda 150 bin tonluk açığı mutlak surette çiftçilerle birlikte kapatmak durumunda olduklarını ifade eden Çelik, "(Sayın bakanım bildiğin gibi değil, ne zorluklar var, yem pahalı.) Aynen katılıyorum, yem pahalı KDV'yi kaldırdık ama birkaç ay sonra KDV yerine geldi yine, piyasaya uydurdular. Bunu bilmiyor, görmüyor değiliz. Evet yaşanan olaylar var, Türkiye normal bir süreçten geçmiyor. Bütün teröristlerin üzerimize çökertildiği, bu ülke üzerinde ameliyat ve hesaplar yapanların topyekun saldırdığı bir süreçten geçiyoruz. Kolay değil ama güçlü bir iktidar olarak bunları sizlere hissettirmemenin gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Et fiyatlarındaki düşüş

Et ve Süt Kurumunun bir regülasyon kurumu olduğunu belirten Çelik, "Piyasayı regüle edecek, dengeleyecek bir kurum. Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli üretici kardeşim, bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici, piyasada spekülatif oyunlarla köşe dönmeye çalışanlara karşı kurumun almış olduğu bir tedbirdir." dedi.

Bir geçiş döneminde olduklarını hatırlatan Çelik, "Bu geçiş döneminde tatlı karlara, kısa metrajlı karlara alışık insanları, unsurları ortadan çıkarmak için bu tür manevralara mutlaka ihtiyaç vardır. Yoksa sizin hayvanınızın kaç liraya mal olduğunu, kilosunun kaça mal olduğunu biz milimetrik olarak hesap ediyoruz. Buna göre de sizin zarar etmeyeceğiniz şekilde piyasa ayarlamalarını yapıyoruz. Bundan herkes müsterih olabilir." diye konuştu.

Bakan Çelik, törenin ardından beraberindekilerle merkezi gezdi ve ilk embriyo transferini gerçekleştirdi.