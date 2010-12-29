Gıda sorununa devekuşlu çözüm

T24-Son dönemde bazı temel gıda maddelerini ithal etmek zorunda kalan Sri Lanka yönetimi, sorunu aşmak için ülkeye deve ve devekuşu getirmeyi planladığını duyurdu.





Devekuşlarının et ve yumurta için beslenmesi planlanıyor

Develerin sütü, devekuşlarınınsa eti ve yumurtaları için besleneceği belirtildi.

Sri Lanka şu anda, tavuk, yumurta ve Hindistan cevizi gibi temel gıda maddelerini ithal etmek zorunda.

Bakan Yardımcısı H.R Mithrapala, 'Yabancı ülkelerden hayvan ithal etmeyi planlıyoruz. Devekuşu ithaliyle bu sektördeki birçok sorunu çözebiliriz.

Deve sütünden bahsettik. Deve de ithal edip ülkenin kurak yerlerinde denemek istiyoruz.' dedi.

Bazı ülkelerde deve sütünün afrodizyak etkileri olduğuna inanılıyor. Ancak Mithrapala deve sütünün bu özelliğinden bahsetmedi.



'Hükümetin kendisi devekuşu'







Mithrapala, bunun yerine deve sütüyle Arap turistleri daha çok evlerindeymiş gibi hissettirmek istediğini vurguladı.

Muhalif milletvekili ekonomi uzamanı Harsha de Silva ise hükümetin planlarına güldüğünü söyledi ve hükümeti 'başını kuma gömmüş devekuşları' diye tanımladı.

De Silva, hükümetin süt sanayine yatırım yapması gerektiğini belirtti. Sütün ithal edildiğini ve bu nedenle pahalı olduğun vurgulayan De Silva, 'Bunun sonucunda altı ay-beş yaş arasındaki çocuklarımızın yüzde 30'u yetersiz besleniyor' dedi.

Ancak Bakan Yardımcısı Mithrapala BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkede pek çok iklim kuşağı olduğundan, tarım ve hayvancılık seçeneklerini çoğaltmanın faydalı olacağını vurguladı.

Mithrapala, çay ve kauçuk gibi ülkeye gelir kazandıran ürünlerin de dışarıdan geldiğine dikkat çekti.