Gıda Mühendisleri Odası'ndan Rusya-Ukrayna krizi değerlendirmesi: Gıda enflasyonu ve fiyat artışı olarak geri dönecek

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Türkiye'ye gıda enflasyonu ve zam olarak yansıyacağını söyledi. Toprak, "İthal ettiğimiz ayçiçeğinin yüzde 54'ünü Rusya'dan, yüzde 13-14'ünü Ukrayna'dan alıyoruz. Buğdayın yüzde 64-65'i Rusya'dan, yüzde 13-14'ü de Ukrayna'dan geliyor. Bu iki ülkeye yaş sebze ve meyve ihraç ediyoruz. İthalatta ve ihracatta bu ülkelere bağımlı olmamız sıkıntı yaratacak. Savaşın uzun sürmesi, oradaki toprakların ve tarım arazilerinin zedelenmesi bizim o ürünlere ulaşmamızda sıkıntı doğuracak. Dolayısıyla bu, gıda enflasyonu ve fiyat artışı olarak geri dönecek" dedi.

"Lojistik sıkıntıları da zam olarak dönecek"

Toprak, Türkiye'nin buğday ve ayçiçeğinin büyük bölümünü Rusya ve Ukrayna'dan ithal ettiğini belirterek şunları kaydetti:



"İthal ettiğimiz ayçiçeğinin yüzde 54'ünü Rusya'dan, yüzde 13-14 civarını da Ukrayna'dan alıyoruz. Buğdayın da yüzde 64-65'i Rusya'dan, yüzde 13-14'ü de Ukrayna'dan geliyor. Bu iki ülkeye özellikle yaş sebze ve meyve ihraç ediyoruz. İthalatta ve ihracatta bu iki ülkeye bağımlı olmamız sıkıntı yaratacak. Savaşın uzun sürmesi, oradaki toprakların ve tarım arazilerinin zedelenmesi bizim o ürünlere ulaşmamızda sıkıntı doğuracak. Dolayısıyla bu, gıda enflasyonu ve fiyat artışı olarak geri dönecek. Üretime dönmemiz lazım. Trakya, Konya civarında ayçiçeğini yetiştirebiliyoruz. Ancak ne yazık ki tarım arazilerinin ranta peşkeş çekilmesi, çiftçinin üretimden uzaklaşmasıyla her sene ay çiçeği ve buğday üretimimiz geriliyor. Her sene daha fazla ihtiyaç oluyor. Türk lirası değer kaybediyor. Ürünleri dolarla aldığımız için fiyatlar daha da artacak. Dolarla birlikte akaryakıtta da artış olacak. Bundan da en çok lojistik etkilendiği için dağıtım mekanizmasındaki zamlar da gıdaya eklenecek."

"Yükü emekçi halk çekiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buğday ve ayçiçeği ithalatında yaşanabilecek sıkıntılara karşı açıklama yaptığını anımsatan Toprak, şöyle devam etti:



"Bakanlık 'Bu iki ülkeye bağımlıyız ama başka ülkelerden de ihraç edebiliriz' diye açıklama yaptı. 'Arzda bir sıkıntı yaşamayacağız' deniyor ama bunun garantisi yok. İthalatçı politikalardan uzak durmak gerekiyor. Sadece ithalatla yurt dışına bağımlı oluyorsunuz. Söyledikleri yerli ve milli söylemlerinin altını doldurmaları gerekiyor. Çiftçilerimize kazandırarak bu ülke topraklarında yetişebilen ürünleri kendimiz üretmeliyiz. Her geçen sene buğday üretimimiz azalıyor. İthalat miktarı ise artıyor. Bu zamlar ve savaşlar ülke ekonomisini etkiliyor. Yurttaşın alım gücü her geçen gün azalıyor. Savaşların tüm yükünü emekçi halk çekiyor. Ülkemizde, Rusya'da ve Ukrayna'da da böyle. Dünyada 13-14 ülke buğdayda Ukrayna'ya bağlı. Her savaş ne yazık ki bir gıda güvenliği ve gıda güvencesi problemi aynı zamanda. Tarım arazilerinin göreceği zarar, olası bir kimyasal bulaşı olacak mı? Tüm bunlar da gıda güvenliği ve gıda güvencesi anlamında ciddi bir sorun." (ANKA)