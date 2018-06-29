Gıda Mühendisleri Odası: Kimyasal saldırı altında olduğu iddia edilen bölgeden patates ithal edildi

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi patates ithalatına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Şube Yönetim Kurulu adına Uğur Toprak tarafından yapılan açıklamada ithalatın çözüm olmadığı vurgulanarak tarım ve hayvancılık politikalarının derhal gözden geçirilmesi istendi. Kimyasal saldırı altında olduğu iddia edilen Suriye’den patates ithal edilmesine de dikkat çekildi.

Patates dünyanın her yerinde üretilebilir

Gıda Mühendisleri Odası, açıklamasında patatesin dünyanın her yerinde üretilebilen bir gıda olduğuna, Türkiye’nin de en çok patates üreten 20 ülke arasında bulunmasına dikkat çekerek son beş yılda ekili alanların azaldığının altı çizdi.

“Ekonomi Bakanı fiyat artışının sebebi olarak her ne kadar tefeci ve spekülatörleri gösterse de, ekili alanların giderek azalmasının yanında, özellikle küresel ısınma sonucu tarım topraklarının kuraklaşması, su kaynaklarının nüfus artışına oranla gittikçe azalması, tarımsal ve hayvansal hammadde fiyatlarını arttıran diğer ekonomik etkenlerdir'' denilen açıklamada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın "50 kuruştan satılırken ne ara 5-6 TL ye satılmaya başladı anlayabilmiş değilim" sözlerinin şaşkınlık yarattığı da belirtildi.

Kimyasal saldırı altındaki Suriye'den ithalat

Açıklamada “Ekonomi Bakanından Suriye'de 4 bin ton patates ithal ettiğimiz haberini almış bulunuyoruz. Uzun yıllardır iç savaş yaşayan bir ülkeden, özellikle de kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bir bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvencesi ile ilgili ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır” ifadesi yer aldı.

Gıda Mühendisleri Odası açıklamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına bazı sorular yöneltti:

''Söz konusu patateslerin ülkemize girmeden akredite bir kuruluş tarafından analizleri yapıldı mı?

Patateslerin yetiştirildiği bölgedeki toprak ve su analizleri yine akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı?

Gerek patateste, gerekse toprak ve suda kimyasal kalıntı ve/veya ağır metallar(kurşun, civa, arsenik vb) mevcut mu?

Yapıldığını umduğumuz analizlerin sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?''

Açıklamada ülke kaynaklarının gıda üretimini artırmak için kullanılması, destekleme politikalarının liberal yaklaşımlardan arındırılması, üretimi destekleyici nitelikte olması vurgulanarak Türkiye’yi gıdada dışa bağımlılıktan koruyacak politikaların uygulanması gereğine dikkat çekildi.