Gıda mühendisinden 'Datça acıbadem macunu' uyarısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Datça Belediyesi\'nde görevli gıda mühendisi İlke Curacı, son zamanlarda, ilçenin ismiyle üretilen ve akciğerleri temizlediği iddia edilen \'Datça acıbadem macunu\' ile ilgili uyarıda bulundu. Datça\'da acıbadem üretimi yapılmadığını belirten Curacı, bu ürünün bilimsel olarak sağlığa katkı sağladığı yönünde gerçeklik olmadığını söyledi.

Türkiye\'de, internet ve sosyal medya üzerinden birçok sitede, \'Sigaranın zararlı etkilerinden kurtulun\' ve \'Bu yöntem akciğerleri temizliyor\' sloganıyla satışı yapılan \'Datça acıbadem macunu\' adlı ürün için uzmanlardan uyarı geldi. Datça Belediyesi Gıda Mühendisi Curacı, bitkisel ürünlerin sağlık sorunlarına çözüm için kullanılmasının binlerce yıllık geçmişe dayandığını belirterek, \"Son yıllarda sağlık problemlerinin artması, buna karşı tedavi maliyetlerinin yüksek olması, görsel, yazılı ve sosyal medyada hızla artan paylaşımlar karşısında doğal olana yönelme eğilimi artış göstermiştir. Bitkisel ürünlerin doğal olduğu için sorun olmaz algısı da bu artışın önemli bir sebebidir. Bu nedenlerle durum annelerimizin karnımız ağrıyınca nane limon kaynattığı, nezle olunca zencefil, bal, limon yaptığı masumane durumu çoktan aşmış, ticari kaygılarla hareket eden sahtekarların elinde korkunç bir halk sağlığı tehdidi olmuştur\" dedi.

\'ÜRETİMİN YAPILMADIĞI HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR\'

Datça\'da acıbadem üretimi yapılmadığını vurgulayan Curacı, \"Son zamanlarda internet ve sosyal medya üzerinde birçok sitede satışı yapılan \'Datça acıbadem macunu\' isimli ürünü de görmekteyiz. Sözde ilçemizde üretildiği, akciğerleri temizlediği, KOAH ve akciğer kanserini iyileştirdiği, sigarayı bıraktırdığı iddiaları ile satışa sunulan bu ürünü, Datça Belediyesi olarak araştırdık. İnternet sitelerinde Datça\'da 1950\'lerden beri, Demirci unvanlı bir aile tarafından üretildiği, üretim adreslerinin Aydınçayırı olduğu gibi ifadeler yer almaktaydı. Yaptığımız inceleme sonucu böyle bir ailenin olmadığını, yazılan adresin içinde bir tek badem ağacının bulunmadığı boş bir arazi olduğunu tespit ettik. Ayrıca Datça\'da Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan nurlu, ak ve sıra bademlerin üretimi yapılıyor. Acıbadem üretiminin yapılmadığı herkes tarafından biliniyor\" diye konuştu.

\'MARKA TESCİLİNİN İPTALİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK\'

Söz konusu ürünü incelediklerini belirten Curacı, \"Etiket bilgilerinden ürünleri üreten firmaları tek tek aradık. Bazıları telefonlarımızı bile açmazken, bazıları da ürünü kendilerinin üretmediğini, sahtekarların kendi bilgileri ile üretim yaptığını iddia etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nden konu ile ilgili bilgi aldık. Üretimlerinin yasal olduğunu, fakat \'Akciğerleri temizler\' gibi sağlık hakkında yanıltıcı beyanların yasak olduğunu, bu tür ifadelerin yer aldığı internet sitelerinin kapatılması için başvuruda bulunulması gerektiğini öğrendik. Bu konuda da hemen harekete geçtik\" dedi.

\'Umut tacirliği\' yapılmasını engellemek için marka tescili hakkında araştırma yaptıklarını da kaydeden Curacı, \"Datça Acıbadem Macunu isminin marka tescilinin bir şahıs tarafından yapıldığını tespit ettik. Türk Marka ve Patent Kurumu ile yaptığımız görüşmeler sonucu ilgili tescil dosyasına ulaştık ve marka tescilinin iptali için gerekli çalışmaları başlattık. En kısa sürede Datça isminin bu sahtekarlık için kullanılmasını engellemiş olacağız\" diye konuştu.

\'SİYANÜR ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR\'

İnternet ve sosyal medya üzerinden bu tür ürünlerin alınmaması gerektiğine dikkat çeken gıda mühendisi Curacı, şöyle devam etti:

\"Unutmayınız ki sağlık üzerine etkileri kanıtlanmamış olan bitkisel ürünlerin kullanımı istenmeyen durumlarla sonuçlanabilir. Çünkü bitkisel ürünler pek çok toksik madde, mikroorganizma, ağır metal içerebilmektedir. Acıbadem de bünyesinde barındırdığı siyanogenetik glikozitler nedeniyle risklidir. Bu madde nedeniyle acıbademin de fazla tüketiminin siyanür zehirlenmesine yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bir bitkisel ürün, bir ruhsatlı ilacın herhangi bir alternatifi olamaz. Bu tür ürünler tedavi için kullanıldığında hasta tedaviden mahrum kalmış olabilir. Doktorunuza danışmadan böyle bir ürünü tedaviye yardım amacıyla kullanmayı bile tercih etmeyiniz.\"

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