Gıda Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Toprak Mahsulleri Ofisi Ahmet Güldal ile birlikte ilgili diğer bürokratlar katıldı.

Toplantıda, bozulan arz-talep-stok dengesi ve gıda fiyatlarına ilişkin görünümün ele alınması bekleniyor.

Yine toplantıda çiğ süt referans fiyatının belirlenmesi ve ardından kararın Ulusal Süt Konseyi tarafından kamuoyuna deklare edilmesi bekleniyor.