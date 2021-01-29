Gıda fiyatlarındaki zamma 'PTT' çözümü: İnternetten temel gıda ürünlerinin satışına başlanacak

Son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı, kooperatifler ve PTT indirimli satışa başlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, ilk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.