Gıda fiyatlarına ‘yakın takip': Ürün Gözetim Mekanizması oluşturulacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre gelecek yıl atılacak adımların yer aldığı programa göre gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği ‘Ürün Gözetim Mekanizması’ oluşturulacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanması büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda birçok alanda atılacak adımlara yer verildi. Enflasyon ve Para Politikası başlığı altında, para politikası araçlarının güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Programda, “Mali disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak. Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek ve rekabet ihlallerini orantılı biçimde sonlandıracak, piyasanın serbest bir biçimde işleyişini güçlendirmeyi teminen ekonomiyi ve tüketicileri kartelleşmeye karşı güvence altına alacak çalışmalar sürdürülecek” denildi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği “Ürün Gözetim Mekanizması” oluşturulacak. 2022 Programı’na göre, tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası’nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak.