Gıda fiyatları Türkiye’de Avrupa ortalamasından ucuz

Eurostat tarafından yapılan araştırmaya göre gıda fiyatları Türkiye'de Avrupa ortalamasından daha ucuz. Araştırmaya göre göre, gıda fiyatlarının en pahalı olduğu ülke İsviçre. İsviçre'yi Norveç, Danimarka, İzlanda ve İsveç takip ediyor.

Eurostat araştırmasında tahıl ürünleri, zeytin yağı, süt ve süt ürünleri esas alındı.

Araştırmaya göre gıda fiyatları, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 12 daha pahalı.

FAO (Uluslararası Gıda Örgütü) de kendine göre bir indeksle gıda fiyatlarını takip ediyor. O indekste 2017 OCak ayının rakamı 174. 2011 yılı Şubat ayında indeks, FAO’nun fiyatları takibe başladığı 1990 yılından bu yana en yüksek rakam olan 240’tı.