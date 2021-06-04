Gıda fiyatları endeksi, 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, aralıksız 12 aydır tırmanışta olan yükselişini sürdürüyor.

BBC'de yer alan habere göre, tedarikçiler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında, üretimdeki aksaklıklardan etkilendi. Yüksek enflasyon ve market faturalarının, ekonomik toparlanmayı nasıl etkileyeceği konusunda endişeler artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda fiyatları endeksi, dünya genelinde tahıllar, şeker, et ve süt ürünleri dahil olmak üzere çeşitli gıda fiyatlarını takip ediyor. Yıllık tabanda gıda fiyatları; bitkisel yağlar, tahıl ve şekerin artan maliyetleri öncülüğünde yükselen endekse göre Mayıs ayında %39,7 artarak Ekim 2010'dan bu yana en büyük aylık artışı yakaladı. Bu durum, gıda fiyatları endeksini, Eylül 2011'den bu yana en yüksek genel seviyesine çıkardı.

Artan maliyetler, bazı ülkelerde yenilenen talep ve düşük üretim rezervinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar, ülke ekonomileri karantinadan çıktıkça yüksek talep ve düşük üretimin oluşacağı ve bunun artan enflasyona yol açacağı konusunda ülkeleri uyarmıştı.

Bazı endüstrilerde ise güçlü bir toparlanma görülebilir. FAO, bu yıl rekor düzeyde küresel tahıl üretimi öngörüyor. Bu durum da yukarı yönlü fiyat baskılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.