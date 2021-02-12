Gıda enflasyonuna karşı yeni yöntem: Vadeli işlemle referans fiyatlar oluşturulacak

Tarım vadeli işlem borsası geliyor. Gıda fiyatlarındaki artışa karşı yeni bir önlem olarak Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) çatısı altında vadeli işlem piyasası kuruyor. Vadeli işlem kontratlarıyla tarımda referans fiyatlar oluşturulacak.

Sabah’ın haberine göre bu yılın ortasına kadar altyapı çalışmalarını başlatacak olan TÜRİB vadeli işlem piyasasını kurup işletecek. Vadeli işlemlerle tarım sektöründeki vadeli fiyat oluşumuna ve risk yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Elektronik ürün senedi piyasasında 1.5 yılda yatırımcı sayısı 80 bini, işleme konu olabilecek ürün stok miktarı 7 milyon tonu ve işlem hacmi de 1 milyar lirayı aştı. Borsada yılda 10 milyon tonluk üründe 15 milyar lira değerinde 200 bin civarında işlem gerçekleştiği belirtildi.