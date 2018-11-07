Gıda enflasyonu tahmini yüzde 13'ten yüzde 29.5'e yükseltilmişti, bakanlar toplandı: Çok daha kararlı olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte gerçekleştirdikleri Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının ardından, gıda enflasyonu ile mücdelede çok daha kararlı politikaların hayata geçirileceğini söyledi.

Toplantı sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Albayrak, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz."

Merkez Bankası, çarşamba günü yaptığı açıklamayla 2018 gıda enflasyonu tahminini yüzde 13'ten yüzde 29,5'e revize etmişti.2019 sonu için gıda enflasyon tahmini de yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellenmişti.