"Gıda enflasyonu maaş artışlarını solladı, emeklilerin satın alma güçleri düştü"

Son bir yıldaki gıda enflasyonunun çalışanları ve emeklileri ezdiğini söyleyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Gıda enflasyonu maaş artışlarını solladı. Son bir yılda 52 temel gıda maddesinde çalışanların ve emeklilerin satın alma güçleri düştü. Tüketicilerin yüzde yetmişten fazlası gıda yoksulu" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Turhan Çakar, Eylül 2014 sonu ile Eylül 2015 sonu itibariyle son bir yıllık dönemde çalışan tüm memur ve memur emeklileri ile emekli öğretmenlerin 52 temel gıda maddesinde, emekli işçilerin 46 temel gıda maddesinde, çalışan asgari ücretli işçilerin ise 37 temel gıda maddesinde satın alma güçlerinin düştüğünü belirtti. Bu kesimlerin yoksullaştığını vurgulayan Çakar, "TÜİK verilerine göre, Eylül 2014 sonu ile Eylül 2015 sonu itibariyle son bir yıllık dönemde gıda fiyatlarındaki artış yüzdelerine şöyle örnek verebiliriz: mercimekte yüzde 35.49, dana etinde yüzde 24.78, yumurtada yüzde 15.10, zeytinyağında yüzde 99.35, çayda yüzde 20.67, dolmalık biberde yüzde 37.97, taze fasülyede yüzde 27.27, patlıcanda yüzde 44.94, üzümde yüzde 21.84, kavunda yüzde 17.02, ceviz içinde yüzde 28.41, fındık içinde yüzde 38.23 artış olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Emekli memurun maaş artış oranı yüzde 7.9, gıda enflasyonu yüzde 14,46"

Çakar, gıda enflasyonunun maaş artışları solladığını savunarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gıda enflasyonundaki son bir yıllık ortalama artış oranı yüzde 14.46 olmasına rağmen, tüm çalışanların ve emeklilerin Eylül 2014'e ayına göre, Eylül 2015 ayındaki maaş artış oranları bu oranın altında kalmıştır. Örneğin, emekli memurun maaş artış oranı yüzde 7.9, emekli öğretmenin yüzde 8, emekli işçinin yüzde 10.03, çalışan asgari ücretli işçinin ise yüzde 12.29 olmuştur.

TÜİK'in açlık ve yoksulluk rakamı ile TÜİK'in eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelir rakamlarını karşılaştırdığımızda, tüketicilerin yüzde yetmişten fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, dolayısıyla gıda yoksulu olduğu görülür. 14-15 milyon dolayında tüketicinin ise açlık sınırının altında yaşadığı anlaşılır.

Türk-İş'in açıklamalarına göre, dört kişilik bir ailenin Eylül 2015 ayı itibariyle açlık sınırı 1361TL'dir. Yoksulluk sınırı ise 4434TL'dir. Bu rakamları dikkate alıp, TÜİK'in eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelir rakamları ile karşılaştırdığımızda ise nüfusun yüzde doksandan fazlasının yoksulluk sınırının altında, 54-55 milyon tüketicinin ise açlık sınırının altında yaşadığı anlaşılır."