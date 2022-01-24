Gıda, eğitim ve sağlıkta yapılacak KDV düzenlemesi fiyat etiketlerine yansıyacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.

KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.

Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.

Pakette yatırımcıyı teşvik eden, tüketicinin de alım gücünü artıran tedbirler olacak. KDV, hâlihazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor.

Öte yandan Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor. Bunun ortadan kalkması için de toptan mal, perakende ve hizmet tesliminde tek oran KDV uygulanması planlanıyor. Mevcut uygulamada tarladan çıkış yüzde 1, perakende satışta yüzde 8 KDV alınıyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

Tüketici Konfederasyonu temel ihtiyaçlarda KDV'nin komple kaldırılmasını, bazı sektör temsilcileri de gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesini istiyor.