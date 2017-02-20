Gıda devinin vazgeçmesinin maliyeti ağır oldu

ABD'li paketli gıda üreticisi Kraft Heinz geçen hafta İngiliz-Hollandalı rakibi Unilever'i satın almak için yaptığı 143 milyar dolarlık satın alma teklifini hem Unilever hem de siyasetçilerin direnciyle karşılaşması üzerine geri çekerken, Unilever hisseleri de bugün yüzde 8 değer kaybetti. Hisselerdeki düşüşle şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara geriledi.

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett ve özel sermaye fonu 3G'nin ana hissedarlarından olduğu Kraft, rakiplerini satın alarak tüketici ürünlerinde küresel dev bir şirket oluşturma ve maliyetleri azaltma stratejisi uyarınca Unilever'i satın almak istiyordu.

Unilever hisseleri yüzde 8 geriledi

BusinessHT'de yer alan habere göre, Unilever'in hisseleri satın alma teklifinin cuma günü basında yer almasının ardından yüzde 13 yükselerek tarihi zirveye yükseldikten sonra, pazar günü Kraft'ın teklifi geri çekmek için "dostane şekilde anlaştığını" açıklamasının ardından bugün yüzde 8 geriledi.

Unilever'in CEO'su Paul Polman, mali veya stratejik bir önem taşımadığı gerekçesiyle satın alma teklifi üzerinde tartışmanın gereksiz olduğunu söylemişti.

Daha önce Kraft'ın 2010 yılında İngiliz gıda üreticisi Cadbury'nin satın almasını, karşı çıktığı tip şirket birleşmelerine örnek olarak göstermiş olan İngiltere Başbakanı Theresa May de, kaynakların verdiği bilgiye göre, hükümetin teklifi yakından izleyeceğinin işaretini verdi.