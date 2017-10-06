Gıda biyoteknolojisi uluslararası çalıştayda masaya yatırılacak

İSTANBUL, (DHA) HACETTEPE Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Michigan Eyalet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenlik Uluslararası Çalıştayı, 9-11 Ekim 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde gerçekleşecek. Çalıştayda gıda biyoteknolojisi başta olmak üzere biyogüvenlik alanındaki gelişmeler ele alınacak.

Gıda Biyoteknolojisi ve Biyogüvenlik Uluslararası Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi ile Michigan Eyalet Üniversitesi işbirliği ile 9-11 Ekim 2017 tarihleri arasında, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KATILACAK

Gıda biyoteknolojisi alanında sosyoekonomik değerlendirme ve risk değerlendirme başta olmak üzere objektif bilgiye ulaşma ve yasal çerçeveye netlik kazandırmak amacıyla yapılması gerekenlerin masaya yatırılacağı Çalıştay’da, ulusal ve uluslararası düzeyde gıda biyoteknolojisi ve biyogüvenlik alanında 20’nin üzerinde uzman isim, deneyimlerini paylaşacak.

Çalıştay, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Satish Udpa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Tarım Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Kuzey Amerika Türk Kaynak Merkezi CEO’su Nurten Ural ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Remziye Yılmaz’ın açış konuşmaları ile başlayacak.