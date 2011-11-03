-Gıda Bakanlığı 2500 personel almayı planlıyor ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarımsal Yayımı Geliştirme (TARGEL) projesi kapsamında, ilgili kurumlardan gerekli iznin alınması halinde 2012 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alım işlemleri yapılmasını planladığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2003 yılından bu yana TARGEL projesi kapsamında yapılan alımlar da dahil olmak üzere, 10 bin 61 ziraat mühendisi ve 5 bin 147 veteriner hekimin istihdam edildiği belirtildi. Bunlardan 3 bin 18 ziraat mühendisi ile bin 622 veteriner hekimin 2011 yılı içerisinde alındığı belirtilen açıklamada, ''Bakanlığımızda halen 16 bin 481 ziraat mühendisi ve 6 bin 18 veteriner hekim çalıştığı göz önüne alındığında bu sayıların azımsanmayacak miktarda olduğu görülecektir. TARGEL projesi kapsamında ilgili kurumlardan gerekli iznin alınması halinde 2012 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alım işlemleri yapılması planlanmaktadır'' denildi.