Gıda Bakanı: Maliye’yle çok güzel bir noktadayız; ette uyanıklık yapanların canını yakacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Bazı uyanıklar, bizim getirdiğimiz eti 21 liradan alıp 25 liraya satıyor. Bunlar için Maliye’yle çok güzel bir noktadayız, canlarını yakacağız. Kuşbaşı ve kıyma çok önemli. 32 lira kıymayı rahat kurtarıyor. 34-35 lira da kuşbaşını kurtarıyor. Bunun üzerinde satanlar yanlış yoldalar” diye konuştu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et piyasasında fiyatlarla oynayanların canını yakacaklarını söyledi. Çelik, “Serbest piyasa da sonuna kadar serbest değildir” dedi. Kuraklığın bu yıl sigorta kapsamına alınacağını da açıklayan Çelik, “Belki yeni dönemde 4-5 ili organik alan ilan edebiliriz” bilgisini verdi. Çelik, sınırlardan kimyasallar nedeniyle dönen ürüne merhamet etmediklerini ve imha ettiklerini de açıkladı.

Hürriyet’in Ankara bürosunun konuğu olan Çelik, Rusya’nın sebze meyve ihracatına yönelik yasaklarının kalkacağını ancak biraz nazlı bir dönem yaşandığını belirterek, “Rus tarımı açısından bizim coğrafya ve ürünlerimiz vazgeçilmez. Bizim domates ve narenciyemizi yemek durumundalar. Onlar da, bizim kırmızı et ihtiyacımızı bildikleri için, ‘Et verelim’ diyorlar. Olabilir. Yıllık 500 bin büyükbaş hayvan ithal ediyoruz. 150-200 bin ton ete ihtiyacımız var. Rusya’dan da 50 bin ton alsak ne olur ki... Yeter ki daha fazla ürün satalım. Mesela, bizim kanatlılara yüzde 80 baraj uyguluyorlar. Biz de diyeceğiz ki, ‘kanatlı barajını kaldırın’” diye konuştu.

Kıyma ve kuşbaşı

Çelik, eti devlet ithal ettiğinde 14 liraya geldiğini, üreticiye ise maliyetinin de 18 TL civarında olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Devlet olarak 14’e aldığımızı 21’e satıyoruz. İçerideki üreticiyi desteklemek için bu fiyat farkını alıyoruz. 2010’da da (ESK) hayvan ithal etmiş, piyasadaki etin fiyatı 18 lira iken, 14 liraya et verilmiş. Karşılığında, üretici hayvanını elden çıkarmış. Halen de (bunu) toplayamadık. O yüzden ağılları hayvanla doldurun, ‘size zarar ettirmeyeceğiz’ diyoruz. Ette şu anda 30-40 lira arasındaki fiyatlar sabit oldu. Et sorunu yok. Çünkü 10 binin üzerinde hayvan dışarıdan geldi, kesimi bekliyor. İçeride de 10 binlerce hayvan var. Bazı uyanıklar, bizim getirdiğimiz eti 21 liradan alıp, 25 liraya satıyor. Bunlar için Maliye’yle çok güzel bir noktadayız, canlarını yakacağız. 79 milyonun sofrasıyla oynuyorlar. Kuşbaşı ve kıyma çok önemli. Halkın zaruri tüketimi. Diğerleri ayrı. 32 lira kıymayı rahat kurtarıyor. 34-35 lira da, kuşbaşını kurtarıyor. Bunun üzerinde satanlar yanlış yoldalar, bunu söylüyorum. Bunun sonu yok, 50’ye de satarsın. Böyle bir serbest piyasa olur mu, serbest piyasa mantığı sonsuz değildir. Pirzolayı kaça sattın demiyorum... Kıyma ve kuşbaşı için yapıyorum bunu.”

"4-5 il organik alan ilan edilebilir"

Bakan Faruk Çelik, şöyle konuştu: “Gübre, ilaç, tohum, bu 3 konuyu çözmemiz lazım. Tohum üretiminde şu anda yüzde 30’lardayız. Gübre için tüm havzalara uygun üretim yapacağız. Kimyasallara gelince, hastalık burada. Ben bunu gördüm ve ürktüm. Her dönem bununla mücadele de ediliyor. Çiftçinin bilinci en büyük sorun. Sadece denetimle bitmiyor, önce eğitim. Mesela Bursa’da babam da ilaçlardı, ‘Ne ilacı’ derdim, ‘Dükkan sahibi verdi’ derdi. Karadeniz’de toplantılar yaptık. ‘Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin’i organik alan ilan edin’ dediler. Belki yapacağız, 4-5 ili organik alan ilan edeceğiz. Çay üretiminde, buna geçiyoruz. Organik çay olacak, kesinlikle kimyasal gübre kullanamayacaklar.”

İlaç kalıntısına merhamet yok

2 ay kadar önce ilaç kalıntılarından dolayı giden 10 TIR limonun 2 TIR’ının geri geldiğini söyleyen Çelik, “Geri gelen limonlar imha edildi. Dışarıda yabancıların yemediğini bizim vatandaşa yedirilmesinin düşüncesi bile çok kötü. Kesin imha, hiç merhametimiz yok. Merhamet de beklemesinler. Patlayıcı gübrelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üç kuruş fazla verim alacağız diye terör örgütlerine malzeme teminine dönük bir şeye izin vermeyeceğiz. Diğeri bindiğimiz dalı kesmek olur. Biz bu ay içinde de, vatandaşa çıkış yolunu göstereceğiz” dedi.

"Gençler ‘Aaa Aydın Doğan tarımda’ diyor"

Hayvancılıkta üreticinin üretimden çıktığını ve köylülük algısının kötü etkilediğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: “Bu nedenle rol modeli insanlar, bağda bahçede gözükmeli. Gençlik mesela ‘Aaa Aydın Doğan tarımda’ diyor. Sanatçılar mesela tarımın içinde bağda bahçede, hayvanların yanında görülmeli. Gençlerin rol modeli olarak aldığı insanların tarımın içinde gözükmesinde fayda var.”