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Gıda Bakanı: Lokantalar, müşteri masaya oturur oturmaz 'pat pat pat' diye çeşitli yiyecekler koymamalı

"Ben demiyorum ki insanlar az yesin"

03 Mart 2018 18:29

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba'nınlokantalardaki yemek israflarını yakın takibe aldığını aktardı. Fakıbaba, Karakuş'a, özellikle lokantaların müşteri masaya oturur oturmaz ‘pat pat pat’ diye çeşitli yiyecekler koymaması gerektiğini söyledi.

Gıda Bakanı'nın sözlerini bugünkü köşesine aktaran Karakuş'un, "Bakan Fakıbaba’dan lokantalara uyarı" başlığıyla (3 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba tam bir israf düşmanı.

Bakanlıkta ve gittiği yerlerde de sürekli israfa yönelik uyarılarda bulunuyor.

Fakıbaba bu sıralar lokantalardaki israfları da yakın takibe almış durumda.

Bu konu ile ilgili konuştuğum Bakan Fakıbaba, özellikle lokantaların müşteri masaya oturur oturmaz ‘pat pat pat’ diye çeşitli yiyecekler koymaması gerektiğini söyledi. Fakıbaba, “İsraf Türkiye’nin en önemli konularından birisi. Bir lokantaya gidiyorsunuz, hemen önünüze ‘pat pat pat’ bir şeyler koyuyorlar. Ben onu yemeyeceğim, niye koyuyorsunuz? Bu büyük israf. Bu gıdaya ihtiyacı olan milyonlarca insanlar var. Açlıktan ölenler var. Bunlar varken yenmeyen gıdaların geri dönmesi beni rahatsız ediyor. Girer girmez hemen masayı donatmaları yanlış. Önce menüyü vermesi lazım. Ben demiyorum ki insanlar az yesin. Onun bileceği iş. Yiyebileceği kadar istesin. Ben önce bazen yarım bazen tam porsiyon istiyorum. Tabağımı temizleyerek, zevk alarak yiyorum. Yarım porsiyondan doymazsam yarım porsiyon daha getirin diyorum. Unutmayalım israf eden iflas eder” dedi.

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