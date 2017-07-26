Gıda Bakanı Fakıbaba'dan 'porsiyonları küçültün' çağrısı

Hükümet revizyonuyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden, toplumlarda barış ve birlikteliğin sağlanamayacağını vurgulayarak, “Özellikle porsiyonların lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. Çoğunlukla porsiyonların büyük olduğunu görüyoruz, gelen yemeklerin ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı da çöpe gidiyor" dedi. "Bakanlığa geldiğimden beri bütün arkadaşlarımıza bir hekim olarak porsiyonlarını küçültmelerini tavsiye ettim" diyen Fakıbaba, "Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere de vermek zorundayız” açıklamasını yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasındaki ortaklığın ikinci aşamasının lansmanı Ankara'da yapıldı. Toplantıya Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra, FAO Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin ve birçok ülkeden üst düzey katılım ortakları yer aldı. FAO Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Rakhmanin açılış törenindeki konuşmasında, FAO'nun Orta Asya ve Kafkaslar'daki gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal kalkınma çalışmalarına verdiği kararlı destek için Türkiye hükümetine teşekkür etti. Rakhmanin, “FAO ve Türkiye arasındaki ortaklık, Türk uzmanlığının ülkelerle buluştuğu mükemmel bir model haline geldi. FAO olarak bu paha biçilemez bölgeler arası iş birliğine uzmanlığımızı ve teknik desteğimizi sağladığımız için gururluyuz” diye konuştu.

10 milyara ulaşacak

Bakan Fakıbaba ise 7 milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında ortalama 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkat çekerek, “Nüfus artışı ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. 800 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyadır. Küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden toplumlarda barış ve birliktelik sağlanamaz ve savaşlar önlenemez. Dünya çapında her yıl üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın 1.3 milyarı israf edilmektedir” dedi.