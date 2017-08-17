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Gıda Bakanı Fakıbaba fındık fiyatını açıkladı

"Fındıkta fiyat istikrarını sağlamak için..."

17 Ağustos 2017 16:16

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, fındık fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu. Fakıbaba, fındıkta fiyat istikrarını sağlamak için TMO aracılığıyla fındık alımına karar verdiklerini söyleyerek alım fiyatlarını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın yaptığı açıklama şöyle:

"2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için TMO aracılığıyla fındık alımı kararı verdik. 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla fındık alımına TMO önümüzdeki pazartesinden itibaren başlayacak." 

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