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Gıda Bakanı: Çiftlik Bank ile ilgili hukuki süreç devam ediyor; adam aldı götürdü, inşallah Türkiye'ye getiririz

"Bütün vatandaşların uyanık olması lazım"

24 Mart 2018 14:06

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili "Açık bir şekilde adam aldı götürdü ama inşallah Türkiye'ye getiririz diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Fakıbaba, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde, Ünzile Dağdelen'in "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı destekle kurduğu istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Fakıbaba, bir basın mensubunun, "Kadın ve genç çiftçilere olan destekler devam edecek mi? Yeni projeler var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, desteklerin artarak süreceğini söyledi.

Bakanlık olarak üretim kapasitesini arttırmak istediklerini, aynı zamanda kadınları ve gençleri köyde tutabilmeye çalıştıklarını ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki, köydeki yaşam şehirden çok daha iyi. İnsanlar gelire de bakmıyor. Yani oradaki yaşam standartlarını evleri, yolları, bizim hepsini düzeltmemiz lazım. Olduğu zaman insanlar niye şehre gelsin. Köydeki yaşam çok daha iyi. Organik doğal bir yaşam. Şehrin dumanıdır, kirliliğidir, trafiğidir, gürültüsü, patırtısı, niçin şehri tercih etsin. Kadınlar para kazandığı taktirde emin olun kadına şiddet de bitiyor. Kadına bırakın şiddeti, kadına saygı başlıyor. Öyle kadınlar gördüm ki, eşlerini yanında çalıştırıyorlar. Bunun için kadınlarımıza çok önem vermemiz lazım. Çok desteklememiz lazım. Bunlar lafla olmuyor ve icraata geçirmek için kadının mutlaka ve mutlaka para kazanmasında çok büyük faydalar görüyorum."

Çiftlik Bank ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank konusunda Bakanlığımızın savcılığa müşteki olarak dilekçesi var. Bu da önemli. Bu konu hukukun vereceği bir karar. Ona ben bir şey diyemem ama ben şunu derim. Bütün vatandaşların uyanık olması lazım. Türkiye'de 100 liranın ne kadar kazanacağı belli. Ben size desem ki, '100 liranız ayda 25 lira para kazanacak' Sen sorgulamaz mısın beni? Nasıl kazanacaksın? Bu para nerden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın? Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. 'Bu yatırımı yapıyorum ama ben bunu veriyorum, bana ne getirecek? Büyük bir para getirecekse, ben niye kazanamıyorum? Bu adam ne yapacak bunu?' Açık bir şekilde adam aldı götürdü yani ama inşallah Türkiye'ye getiririz diye düşünüyorum."

Fakıbaba, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesiyle ilgili hukuksal bir süreç olduğunu, bu sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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