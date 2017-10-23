Gıda Bakanı: Biz zengin toprakların fakir insanlarıyız...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin tarımsal üretimde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır. Eğer eğitim olur ve tarla suyla buluşursa çok ciddi bir katma değer sağlayabiliriz. Onun için ben hep diyorum; biz zengin toprakların fakir insanlarıyız. Bu fakirlik biraz da bizden kaynaklanıyor, daha fazla çalışmamız lazım" dedi.

Fakıbaba, organik tarımın artık dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. Silahın yerini gıdanın alacağını belirten Fakıbaba, "Bana sorsanız 'Silah mı gıda mı?' diye; inanın gıdadır. Çünkü bütün Şanlıurfa sizin olsa, 10-15 gün aç kalsanız bir porsiyon yemeğe bütün Şanlıurfa'yı satarsınız. İnsanın aç ve susuz olması kadar başka önemli bir şey olur mu? Onun için gıda. Gıdaya ve gençlere gerekli önemi verdiğimiz takdirde bizlerin halledemeyeceği hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

"Çiftçiler olmadan biz olamayız"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin akademik yılı açılış töreninde konuşan Fakıbaba, salonda çiftçilerin olmayışına dikkat çekerek, "Açılışta bu salonda çiftçi kardeşlerimizin olmasını isterdim. Esas irtibat kuracağımız kişiler çiftçilerdir. Onlar olmadan biz olamayız. Onun için çiftçinin bilgiyle buluşmasını sağlayacak ilk kişiler sizler olacaksınız. Tohumda biz niye bir dünya lideri olmayalım. Elimizde imkânlar var, çok şükür paramız var, bilim adamlarımız var, öğrencilerimiz var. Tohumculukta çok ileri değiliz ama kötü de değiliz. Şayet kontrolsüz aldığımız gıda maddeleri, gerçekten tohumu iyi değilse yediğimiz lezzeti de bulamayız" ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendislerinin teori ve pratiği bir arada yürütmesi gerektiğini belirten Fakıbaba, bir ülkenin kendi gıdasını üretmediği müddetçe tam manasıyla özgür olamayacağını vurguladı.

“Bu fakirlik biraz da bizden kaynaklanıyor”

Türkiye'nin tarımsal üretiminde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Fakıbaba, "Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır. İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Bizde eğitim ile tarlanın suyla buluşması çok önemli bir olay. Eğer eğitim olur ve tarla suyla buluşursa çok ciddi bir katma değer sağlayabiliriz. Onun için ben hep diyorum; biz zengin toprakların, fakir insanlarıyız. Bu fakirlik biraz da bizden kaynaklanıyor. Bizim daha fazla çalışmamız lazım" diye konuştu.