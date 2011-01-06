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Dünya

GIBBS GÖREVİNDEN AYRILIYOR WASHINGTON (A.A)

06 Ocak 2011 00:56

-GIBBS GÖREVİNDEN AYRILIYOR WASHINGTON (A.A) - 05.01.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, görevinden ayrılıyor. Gibbs, ABD Başkanı Barack Obama'nın sözcüsü olarak çalışmanın ''çok büyük bir ayrıcalık'' olduğunu ancak dört yıl süren kampanyalar ve Obama yönetimindeki ilk iki yılındaki zorlu çalışmaların ardından artık ''biraz geri çekilmek ve deşarj olmak'' istediğini söyledi.  Obama'nın yaklaşan ''Birliğin Durumu'' konuşmasının ardından ''podyumdan'' ayrılacağını ama yine de televizyonlarda ve konuşmalarında, Beyaz Saray'ı destekleyen bir uzman olarak kalmaya devam edeceğini, dışarıdan siyasi danışmanlık yapacağını ifade eden Gibbs, yerine geçecek kişi ile ilgili de henüz karar verilmediğini açıkladı. ABD Başkanı Obama da yaptığı yazılı açıklamada, Gibbs için ''yakın arkadaş, en yakın danışmanlarımdan biri ve etkili bir savunucu'' ifadelerini kullandı. Gibbs'in geri çekilmek ve yenilenmek isteğinin ''doğal'' olduğunu belirten Obama, Gibbs'in bu kararının Beyaz Saray için hem zorluklar hem de fırsatlar getireceğini kaydetti. Obama, ''(Beyaz Saray sözcülüğünden ayrılması), Robert'ın (Gibbs) ekibimizde oynamaya devam edeceği önemli rolde bir değişiklik yaratmayacak'' dedi. Obama'nın ekibine, 2004 yılında senatörlük için yarışırken katılan Gibbs, 2008 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyası sırasında da sözcülüğünü yapmıştı.

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