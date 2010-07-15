-GIBBS: BAŞKAN, BİRÇOK KEZ GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ve İsrail'in dünya genelindeki ilişkilerinde de gelişme kaydedilmeye devam edilmesi için, en son G-20 zirvesinde olmak üzere, Türk hükümetiyle son haftalarda birçok kez görüştüğünü söyledi. Gibbs, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD Başkanı Obama, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İsrail'in yardım gemilerine baskını yüzünden bu ülkeyle ilişkileri kesebileceklerine dair açıklamasından ne kadar endişe duyuyor?" şeklindeki sorusunu yanıtladı. Bu konuda yaptıkları bazı açıklamaların ötesine geçmeyeceğini ifade eden Gibbs, "Başkan Obama, sadece bizim ilişkilerimizde (Türkiye-ABD) değil, onların (Türkiye-İsrail) dünya genelindeki ilişkilerinde de gelişme kaydetmeye devam edilmesi için, en son G-20 zirvesinde olmak üzere, Türk hükümetiyle son haftalarda birçok kez görüştü" diye konuştu. Gibbs, "İsrail'in özür dilemesi dışında iki ülke ilişkilerini rahatlatabilecek başka bir şey var mı?" sorusu üzerine de, "Bu, İsrail hükümetine sormanız gereken bir soru. Türk ya da İsrail hükümeti adına konuşmak istemiyorum" dedi.