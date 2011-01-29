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Dünya

GIBBS: "MISIR'A YARDIM POLİTİKAMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ" WASHINGTON (A.A)

29 Ocak 2011 01:16

-GIBBS: "MISIR'A YARDIM POLİTİKAMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ" WASHINGTON (A.A) - 28.01.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Mısır halkının "meşru şikayetleri" bulunduğunu ve bu şikayetlerin Mısır hükümeti tarafından derhal ele alınması gerektiğini söyledi. Gibbs, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Mısır'daki gelişmelerle ilgili olarak, hem Mısır hükümeti hem de protestoculara itidal çağrısında bulundu. "Daha fazla özgürlük taleplerine verilecek yanıtın şiddet değil, diyalog olması gerektiğini" kaydeden Gibbs, bir soru üzerine, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile şu ana kadar bir görüşme yapmadığını, ancak gelişmelerle ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini aktardı. Gibbs, "çok değişken ve dinamik" olarak nitelediği durumu yakından izlediklerini kaydetti. Mısır'da somut reformlara duyulan ihtiyacı dile getiren Gibbs, hem ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, hem de ABD'nin Kahire Büyükelçisi Margaret Scobey'nin Mısır hükümetiyle doğrudan temas içinde olduğunu bildirdi. Gibbs, ABD'nin Mısır'a yönelik yardım politikasını, ülkedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde izleyeceği seyre dayanarak gözden geçireceğini de belirtti. Sözcü Gibbs, "Yardımlar konusundaki tutumumuzu, şu anki ve önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre gözden geçireceğiz" dedi. ABD Mısır'a, 2010 mali yılında 1,3 milyar dolar askeri yardım, 250 milyon dolar da ekonomik yardımda bulunmuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı Muhammed El Baradey'in, ev hapsinde tutulmasının sona erdirilmesinin gerekip gerekmediğine yönelik bir soru üzerine de Gibbs, bunun da Mısır hükümetinin tavrını değiştirmesi gerektiği konulardan biri olduğunu söyledi.

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