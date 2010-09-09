-GİB 2 BİN 60 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2 bin 60 gelir uzman yardımcısı alacak. GİB'in duyurusuna göre, Başkanlıkta görevlendirmek üzere, birinci grupta İstanbul için 2000 adet hukuk, siyasal bilgiler iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler bölümlerinden mezun, ikinci grupta Ankara için 35 adet bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliğinden mezun, üçüncü grupta Ankara için 25 adet de istatistik bölümünden mezun olmak üzere toplam 2 bin 60 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. Bu kapsamda giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Başvurular, 13 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'de sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda ''http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp'' adresinde yer alan ''Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu''nun doldurulması suretiyle yapılacak. Söz konusu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde yapılan başvurular da kabul edilecek. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvuranların, birinci grupta yer alanlar için 10 bin, ikinci grupta yer alanlar için 700, üçüncü grupta yer alanlar için 500 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 9 Ekim tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapıacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adresler; e-Devlet portalı ''www.turkiye.gov.tr'' ile Gelir İdaresi Başkanlığı ''www.gib.gov.tr'' internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Sınava başvurmak için ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden ''KPSSP-49, KPSSP-4'' puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.