Gianni Infantino: Türkiye, EURO 2024'e çok iyi bir ev sahibi olur

FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapıldı.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan; stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi yapmak için FIFA'ya üye ülkelerin bir araya geldiği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine Türkçe “Teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Infantino Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için ise şunları söyledi:

Karar UEFA'nın

Ev sahipliği konusunda karar vermek benim görevim değil ama Türkiye EURO 2024 adaylığı için altın ya da gümüş madalyayı alır. Türkiye ya birinci ya ikinci olur. Altyapı ve yeni statlardan çok etkilendim. Türkiye’de futbol her gün yaşanan bir tutku. Türkiye futbol ülkesi. Bazı ülkelerde o kadar önemli olmayabiliyor. Bazı ülkelerde sadece futbol oluyor. Futbol, Türkiye’de neredeyse din gibi, dinin ötesinde... O kadar önemli, kutsal bir yeri var. Türkiye’de ilginin ötesinde tutku var. Türkiye bir futbol ülkesi, harika bir şey. Futbolu DNA’larında yaşayan bir ülke. Türkiye'nin EURO 2024’e adaylığını koyması çok önemli. Türkiye çok iyi bir ev sahibi olabilir. UEFA karar verecek. 2 ülke var. Ya yeni ufuklara açılacaklar ya da bildikleri bir ülkede düzenleyecekler. Herkese Türkiye ve Almanya’ya bol şanslar diliyoruz.

Demirören: TFF olarak Fair-Play’in öncüsü olmak istiyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve üye ülke temsilcilerini Türkiye’de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtirken, FIFA ile ortak projelerin artarak süreceğini söyledi.

Demirören, Infantino ile ortak düzenlediği basın tolantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

Sayın Infantino’ya ve yönetimine, futbolun kalbinin attığı İstanbul’da bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ekonomisiyle dünyada ilk 6 ülke arasına giren, organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için bu ev sahipliği büyük bir onurdur. FIFA zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk barış ve kardeşlik ilkelerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. TFF olarak, bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra fair-play’in öncüsü olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bizim için futbol barışın ortak dili. Futbolu öldüren, şiddet, şike, yasa dışı bahis, ırkçılık ve dopinge karşı mücadelemiz ise hep devam edecek. FIFA’nın 26. üyesi olan Türkiye 94 yıllık süreçte FIFA ile hep iyi ilişkiler içerisinde bulundu. Bu iş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum.

‘’Verimli bir futbol zirvesi oldu’’

Tüm federasyon çalışanlarına teşekkür eden Infantino,’’ Tüm federasyon çalışanlarına ve Türkiye'ye bizi çok iyi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 farklı kıtadan temsilciler geldi. Geleceğe yönelik çeşitli çalışmalarda bulunduk. Verimli bir futbol zirvesi oldu. Altyapılardan yeni futbolcuların çıkması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kadın futbolunun Avrupa dışında gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Ardından gelecek yıllarda yapacağımızı programı konuştuk. Şu ana kadar futbol projeleri için 1,4 milyar dolar para dağıtıldı. FIFA üyesi federasyonların yarısından fazlası bu gelirlerle desteklendi. Transfer sisteminin geleceğini değerlendirdik. Kulüp ve milli takımlar bazında uluslararası maç takvimi üzerinde ve oyuncuların milli takım seçimleri hakkında konuştuk. 2018 Mart'ta Kolombiya'da, ardından haziran ayında ise Rusya'da toplantılarımız olacak."

''Farklı milli takımlarda oynama durum değerlendiriliyor''

‘’Farklı milli takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir. Dünya Kupası'nda bir oyuncu herhangi milli takımda oynadı, sonra başka milli takımda oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynaman, gurur duyman, bunlar futbolun önemli değerlerinden. Gerçekten ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küresel dünyada yaşıyoruz, farklı durumlar olabiliyor."

''Yıldırım Başka ‘Ofsayt olmasın’ diyor''

'Futbolda değişecek bir kural var mı?' sorusuna yanıt veren Infantino, "Başkan 'ofsayt olmasın' diyor. Bir de hakem olmasın, zaten ikisi de olmazsa bütün problemler çözülür. Futbol güzel bir spor dalı, bir şeyi değiştirmeye karar verdiğimiz zaman yüzlerce kez düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Çeşitli fikirler öne sürülüyor, testler yapılıyor. Tamam yapılsın ama değişime gitmek için uzun bir yol var."

Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın olacağını hatırlatarak, "48 takım 16'lı gruplarda yer alacak. 2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın olma nedeni Türkiye'nin olmaması. İtalya da katılmadı" diyerek espriyle sözlerini noktaladı. Basın toplantısının ardından Yıldırım Demirören ile Gianni Infantino karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

‘’Transfer dönemini kısaltabiliriz’’

“Transfer için en önemlisi işbirliği. Futbolcu yetiştirenler ödüllendirilmeli. Futbolcu-menajerlik regülasyonuna mutlaka bakmalıyız. Takımdaki oyuncu sayısı önemli. Takımların, futbolcuları nasıl yetiştirdiğine bakmalıyız. Transfer dönemini daha kısa mı tutsak diye düşünüyoruz. Artık güncelleme gerektiğini düşünüyoruz.”

Finansal Fair-Play başarılı oldu

‘’UEFA’da mali fair-play bence çok başarılı oldu. Takımların sayısı ile ölçülemeyecek bir başarı. Yüzde 80-90’lık mali kayıp gelişimi var. Sorumluluk almamız gerekiyor. Futboldaki bütün aktörlerin sorumluluk alması gerekiyor." (Vatan)