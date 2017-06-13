Gianluigi Buffon veda tarihini açıkladı

İtalya'nın ve Juventus'un yıllardır kalesini koruyan Gianluigi Buffon, veda tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2001 sezonundan beri siyah-beyazlı formayı giyen efsane kaleci, "perdenin kapanması gerektiğini" belirterek, sezon sonu yüzde 99 ihtimalle bırakacağını söyledi.

Yüzde 1'lik ihtimal üzerine de açıklama yapan deneyimli eldiven henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarısı bulunmamasını hatırlatarak, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirsek, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamak için belki bir sezon daha oynamaya devam edebilirim" dedi.

Kulüp kariyeri boyunca 842 maça çıkan İtalyan kaleci, 75.403 sahada kaldı.