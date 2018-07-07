Gianluigi Buffon PSG'de!

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 17 yıl formasını giydiği İtalyan temsilcisi Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki Buffon ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde ilk kez yurt dışındaki bir takımda forma giyeceğini belirten Buffon, "PSG'nin hedeflerini biliyorum. Bütün enerjim, tecrübem ve kazanma arzumla yeni kulübüme yardımcı olmak için geliyorum." ifadelerini kullandı.

Juventus ile 656 maça çıkan Buffon, İtalya'da 9 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.